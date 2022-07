d'Amico rifinanzia debito in scadenza nel 2023 per quattro navi

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la controllata operativa d'Amico Tankers D.A.C. ha firmato un contratto di finanziamento con ING e Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) della durata di 5 anni e per un importo pari a 82 milioni di dollari, volto al rifinanziamento dei prestiti in scadenza nel 2023 relativi a MT Cielo di Cagliari, MT Cielo Rosso, MT Cielo di Rotterdam e MT Cielo di New York. Ciascuna delle quattro tranche di questa nuova linea di credito verrà tirata nel mese di luglio 2022, contestualmente al rimborso integrale dei prestiti preesistenti.

Si tratta di un contratto di finanziamento sostenibile, che prevede un margine variabile in funzione delle emissioni di CO2 della flotta di d'Amico Tankers e del rispettivo indicatore AER (annual efficiency ratio) in base all'andamento dell'indicatore AER stabilito dai Poseidon Principles per la tipologia di navi operate dalla controllata. ING agirà in qualità di Agente e "Sustainability Coordinator" per questo finanziamento.

"Sono lieto di annunciare che DIS ha rifinanziato il debito in scadenza nel 2023, con i rispettivi balloon, relativamente a quatto delle sue navi di proprietà, a condizioni estremamente competitive e tra le migliori mai ottenute da d'Amico Tankers", ha commentato Paolo d'Amico, presidente e amministratore delegato di d'Amico International Shipping.