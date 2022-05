d'Amico riduce la perdita nel primo trimestre 2022

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha registrato una perdita netta di 6,5 milioni di dollari nel primo trimestre 2022, rispetto alla perdita netta di 9,8 milioni di dollari registrata nello stesso trimestre del 2021. La variazione, spiega l'azienda, è attribuibile alla ripresa del mercato delle navi cisterna rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Escludendo i risultati derivanti dalla vendita di navi e le voci finanziarie non ricorrenti, nonché le svalutazioni delle attività e gli effetti dell'IFRS 16, il risultato netto di DIS si sarebbe attestato a -4,2 milioni nel primo trimestre 2022, rispetto a -9,3 milioni registrati nel primo trimestre 2021.

Nel primo trimestre 2022 i flussi di cassa netti di DIS sono stati positivi e pari a 3,7 milioni di dollari, rispetto a -3 milioni nel primo trimestre 2021. L'indebitamento netto di DIS al 31 marzo 2022 ammontava a 495,7 milioni di dollari rispetto a 520,3 milioni di dollari al 31 dicembre 2021.

"Il mercato è stato piuttosto debole all'inizio del 2022 e soprattutto a febbraio, a causa principalmente di una momentanea risalita dei casi di Covid in Europa e negli USA, con le conseguenti restrizioni alla mobilità - ha affermato il CEO Paolo d'Amico - I noli marittimi hanno cominciato però a riprendersi verso la fine del trimestre, in concomitanza con la graduale riapertura delle economie maggiormente sviluppate".

"Nonostante alcune incertezze relative ad un quadro macroeconomico sfidante e per certi versi inusuale, anche a causa della guerra in Ucraina, grazie ai fondamentali molto forti dell'industria delle product tanker, potremmo assistere nei prossimi mesi all'inizio di una lunga e duratura ripresa del mercato, consentendoci di generare grande valore per i nostri azionisti", ha commentato il CFO Carlos Balestra di Mottola.