d'Amico prepara un aumento di capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping S.A. (DIS) ha convocato un'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società in data 11 marzo 2019 per deliberare un aumento di capitale fino aLe nuove azioni saranno emesse con un sconto non superiore al 25%.I proventi netti dell'offerta saranno utilizzati per rafforzare il bilancio della Società che opera nel trasporto marittimo per clienti industriali, per ridurre la leva finanziaria e migliorare la posizione di liquidità.d'Amico International SA - Lussemburgo (Azionista di controllo con il 64% del capitale sociale della Società) ha assunto un impegno irrevocabile e incondizionato a votare a favore e ad esercitare tutti i diritti di opzione che riceverà a seguito dell'offerta.L'Aumento di Capitale sarà preceduto da un periodo di esercizio straordinario per il "d'Amico International Shipping Warrant 2017 - 2022", codice ISIN n. LU1588548724 ("Warrant").