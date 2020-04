d'Amico, joint venture GLENDA vende una nave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato dellenavi cisterna, annuncia cheuna nave ‘MR' di portata lorda pari a 46,147 tonnellate e costruita nel 2010 presso Hyundai Mipo per un importo pari a 19 milioni di dollari.Questo accordo - spiega la società in una nota - consente a GLENDA International Shipping di, alnetto delle commissioni ed avendo già interamente rimborsato il debito bancario ad ottobre 2019.Ad oggi, la flotta DIS comprende 45,5 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 23,5 navi di proprietà, 13 a noleggio e 9 a noleggio a scafo nudo. DIS ha un'ulteriore nave in gestione commerciale), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,9 anni.