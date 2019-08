d'Amico International, raggiunto accordo per vendita MT Glenda Megan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping (DIS) comunica che la partecipata al 50%ha raggiunto un accordo per la vendita della: una nave "MR" di portata lorda pari a. Questa operazione consente a GLENDA International Shipping di generare circa, al netto delle commissioni e del rimborso del debito esistente.Paolo, Presidente e Amministratore Delegato di, ha dichiarato: ", la nostra joint venture con ilvenderà una delle sue sei navi, generando un effetto di cassa positivo pari a circaper la joint venture stessa. La vendita di questa nave - continua il- è coerente con la nostra strategia di lungo termine che mira ad operare una flotta molto giovane, flessibile, efficiente ed ecologica. A seguito di questa cessione, ilo in bareboat già in acqua o ancora in ordine,e questo ci posiziona favorevolmente per il prossimo ciclo positivo di mercato, che sarà i. Al contempo - conclude -e la nostra posizione di liquidità".