d'Amico genera cassa per 10,2 miliardi dollari da cessione MT Cielo di Houston

(Teleborsa) - La controllata operativa di d'Amico International Shipping S.A., d'Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), ha firmato un accordo per la vendita e"lease back" della MT Cielo di Houston, una nave LR1 di portata lorda pari a 75,000 tonnellate, attualmente in costruzione presso Hyundai Mipo, Corea del Sud (nel cantiere Vinashin in Vietnam) e con consegna prevista per gennaio 2019.La Nave è stata venduta per un importo pari a 38,6 milioni di dollari.Questo accordo - spiega d'Amico in una nota - consente a d'Amico Tankers di "generare cassa, al momento della consegna della nave, per un importo pari a circa 10,2 milioni di dollari", al netto delle commissioni e di costi addizionali connessi, rispetto al preesistente finanziamento, contribuendo quindi al rafforzamento della posizione di liquidità di DIS, in vista del completamento del proprio programma di rinnovamento della flotta, e consentendo alla Società di "beneficiare dell'attesa ripresa di mercato".A seguito di quest'operazione, d'Amico Tankers manterrà il pieno controllo della Nave, grazie ad un contratto di noleggio a "scafo nudo" della durata di 10,2 anni. d'Amico Tankers ha inoltre l'opzione di riacquistare la Nave dopo circa 5 anni e dopo circa 7 anni di contratto, a dei livelli competitivi.