d'Amico esercita opzione d'acquisto su nave a noleggio

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la propria controllata operativa d'Amico Tankers D.A.C. hadi portata lorda pari a 50.000 tonnellate, costruita a novembre 2017 presso Onomichi Dockyard Co., Ltd., Giappone, per un importo pari a JPY 4,1 miliardi (equivalenti a circa 30,4 milioni di dollari) e con consegna stimata a novembre 2022."Sono molto orgoglioso di annunciare l'acquisto da parte di DIS della MT High Adventurer, una nave MR costruita in Giappone a novembre 2017 e noleggiata da allora a d'Amico Tankers - ha commentato l'- Attraverso l'esercizio di questa opzione, DIS acquisisce una MR Eco di grande qualità, costruita da uno dei più rinomati cantieri giapponesi, a une di circa il 20% inferiore ai valori di mercato odierni, per navi simili"."Questa transazione, ci consente anche di ridurre in modo significativo il breakeven di conto economico e di cassa della nave in oggetto - ha aggiunto - Ci aspettiamo inoltre di concludere in tempi rapidi e a condizioni estremamente interessanti, una sostegno di questa operazione".Ad oggi, laDIS comprende 35 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 17 navi di proprietà, 10 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,9 anni.