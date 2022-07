d'Amico annuncia il rifinanziamento di due contratti di leasing

(Teleborsa) - d'Amico Tankers, controllata operativa di d'Amico International Shipping, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha esercitato opzioni di acquisto su contratti a noleggio a scafo nudo relativi alla MT High Discovery (una ‘MR' di portata lorda pari a 49.990 tonnellate costruita nel 2014 presso Hyundai-Mipo, Corea del Sud) per un importo pari a 20,3 milioni di dollari e alla MT High Fidelity (una ‘MR' di portata lorda pari a 49.990 tonnellate costruita nel 2014 presso Hyundai-Vinashin Shipyard Co. Ltd., Vietnam) per un importo pari a 19,2 milioni di dollari.

Allo stesso tempo, d'Amico Tankers rifinanzierà queste due navi attraverso nuovi contratti di leasing (noleggio a scafo nudo) della durata di 10 anni, con obbligo di acquisto alla fine del contratto ed opzioni di acquisto a partire dal secondo anno di contratto per la MT High Discovery e dal terzo anno di contratto per la MT High Fidelity.

Ad oggi, la flotta DIS comprende 35 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 17 navi di proprietà, 10 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 6,9 anni.