Cygnus 12 in volo verso la stazione spaziale

(Teleborsa) - La navicella spazialeè decollata con il razzo vettoredalla base americana di Wallops Island in Virginia, per raggiungere la stazione spaziale internazionale e trasferirvi un carico di 3,7 tonnellate di rifornimenti e materiali scientifici, tra cui i componenti destinati al cacciatore di antimateria Ams (Alpha Magnetic Spectrometer), in funzione dal 2011 all'esterno della stazione orbitale, e a cui si lega una delle attività extraveicolari assegnate all'astronauta italiano dell'ESA, al comando della ISS.Cygnus, ribattezzata NG 12 "" in onore dell'astronauta che partecipò alla missione lunare Apollo 12 e fu comandante dello Skylab, è alla sua dodicesima missione di rifornimento per conto della. Il carico utile comprende 680 kg di rifornimenti per l'equipaggio, 756 kg di hardware, equipaggiamenti vari, materiale per esperimenti e una serie nanosatelliti di classe CubeSat.Tra i nuovi esperimenti figura AstroRad Vest, un abito creato per schermare gli astronauti dalle radiazioni cosmiche, nella prospettiva di impiegarlo nelle future missioni lunari e più in là nel tempo su Marte. In questo filone di ricerca si inserisce anche l'esperimento italiano Lidal, sviluppato dall', per misurare le radiazioni a bordo del complesso orbitale. Novità assoluta lo Zero-G Oven, un forno progettato per cuocere biscotti e cibo in microgravità, mentre arriva sulla stazione spaziale un sistema di riciclaggio avanzato.