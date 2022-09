Cybersicurezza dispositivi digitali, la mossa di Bruxelles

(Teleborsa) - Regole di cybersicurezza sulla crequisiti minimi su progettazione, sviluppo e fabbricazione di dispositivi digitali; requisiti minimi su gestione delle vulnerabilità durante l'intero ciclo di vita dei dispositivi; regole di vigilanza sul settore.Sono le quattro direttrici chiave su cui punta a intervenire la Commissione europea che ha presentato unae le imprese da prodotti con caratteristiche inadeguate. Si tratta della prima legislazione di questo tipo a livello dell'Ue e oltre ad aumentare la responsabilità dei fabbricanti, obbligandoli a fornire assistenza in materia di sicurezza e aggiornamenti del software per affrontare le vulnerabilità individuate, consentirà ai consumatori di disporre di informazioni sufficienti sulla cibersicurezza dei prodotti che acquistano e utilizzano."Meritiamo di sentirci al sicuro con i prodotti che acquistiamo nel mercato unico. Così come la marcatura CE ci garantisce la sicurezza di un giocattolo o di un frigorifero, la legge sullagarantirà che gli oggetti connessi e i software che acquistiamo rispettino misure rigorose in materia di cibersicurezza", ha affermato la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager.Secondo Bruxelles attacchi ransomware colpiscono un'organizzazione ogniin tutto il mondo e hanno un costo annuo globale della criminalità informatica stimato a 5,5 miliardi di euro nel 2021. Quindi è più importante che mai garantire un elevato livello di cibersicurezza e ridurre le vulnerabilità nei prodotti digitali, uno dei principali motivi del successo di tali attacchi. Con la maggiore diffusione dei prodotti intelligenti e connessi, un incidente di cibersicurezza in un prodotto può avere un impatto sull'intera catena di approvvigionamento, con possibili gravi perturbazioni delle