Cybersecurity, Parigi dà il via al tour annuale della Global Thinking Foundation

La cybersecurity è al centro del consueto tour annuale di "Libere di… Vivere", il progetto culturale della Global Thinking Foundation, per promuovere l'inclusione sociale, prevenire la violenza e promuovere l’educazione finanziaria e digitale.

L’iniziativa della Fondazione presieduta da Claudia Segre, in collaborazione con Anonima Fumetti e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Ue, Asvis, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna, riparte da Parigi con un programma denso di eventi e dibattiti sino a venerdì 8 aprile.



Il 6 aprile, l'appuntamento all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi (50 Rue de Varenne) con la conferenza su "Cyberviolenza e violenza economica: educazione e formazione per la protezione digitale", con i saluti istituzionali di Diego Marani, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi; Teresa Castaldo, ambasciatrice d’Italia in Francia; Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation. Da non perdere lo spettacolo teatrale "Libertà Invisibile", di e con Luca Vullo, che stimolerà importanti riflessioni sui temi della violenza economica e sugli stereotipi legati al femminismo e all’indipendenza economica delle donne.



"Parigi è anche la prima tappa di un nuovo percorso di inclusione socio-culturale che per il Tour 2022 è completamente nuovo", dichiara Claudia Segre, aggiungendo "la Fondazione ha intrapreso un percorso di innovazione e di ricerca in quest’ambito, sviluppando progetti per la diffusione della cittadinanza economica per le fasce più fragili della società e sostenendo un approccio valoriale alla finanza. L’impegno è quindi volto a sostenere una cultura consapevole del risparmio”.



Prossime tappe a Firenze, Viterbo, Fiumicino, Lecce, Torre del Greco, Napoli, Bellagio, Perugia, Sassari, Courmayeur, Agrigento, Ragusa per terminare a Milano dal 16 al 18 novembre.