Cyberoo si incammina verso Piazza Affari

(Teleborsa) -dedicato alle aziende di medio-piccole dimensioni ad alto potenziale di crescita. La società specializzata nella cyber security per le imprese, ha giàe propedeutiche alla quotazione.Cyberoo – nata da uno spin off dello storico Gruppo Sedoc attivo nel settore dell'Information Technology dal 1973 - è una società ad elevato contenuto tecnologico e innovativo attiva nel settore della cyber security per le imprese. L'azienda presentae a un vantaggio competitivo ottenuto grazie alle soluzioni innovative proprietarie sviluppate nel polo di ricerca di Kiev, in Ucraina. Il polo fornisce anche un servizio attivo di monitoraggio e sicurezza 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno."Cyberoo è nata con un obiettivo ambizioso: crescere sul mercato italiano e internazionale per diventare un punto di riferimento nel settore della cyber security, con un'attenzione particolare alla fascia delle medie imprese che sempre più si trovano ad affrontare le minacce informatiche senza però avere la capacità di spesa delle grandi aziende", ha spiegato, aggiungendo "vogliamo posizionarci proprio in questa fascia e riteniamo che con le nostre soluzioni all'avanguardia ma a costi accessibili avremo grandi opportunità di crescere e diventare polo aggregante per altre realtà a noi complementari".Nel processo di ammissione alla quotazione Cyberoo è affiancata da Advance SIM in qualità di Nomad e Global Coordinator. BDO agisce come società di revisione mentre Grimaldi è legal advisor nell'operazione di quotazione. Close to Media è consulente per la comunicazione.