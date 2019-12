Cyberoo, SDG supera soglia 50% capitale con conferimento quota Sedoc

(Teleborsa) - Cyberoo annuncia importanti modifiche nella compagine azionaria, in seguito al conferimento da parte di Sedoc Digital Group a favore di SDG Innovative Technologies (SDG) di 1.239.750 azioni Cyberoo, a liberazione di un aumento di capitale sociale in natura di SDG



In particolare, l'azionista SDG, controllata al 100% da Sedoc, ha comunicato di aver superato la soglia del 50% detenendo 4.844.750 azioni Cyberoo pari al 51% del capitale. La partecipazione di Sedoc è invece contemporaneamente scesa dal 32,08% al 19,03%.



L'operazione di conferimento è stata attuata anche al fine di concentrare la maggioranza di Cyberoo su SDG e rendere quest'ultima più idonea per eventuali nuovi potenziali investitori interessati a sostenere il progetto industriale di Cyberoo. © RIPRODUZIONE RISERVATA