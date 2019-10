Cyberoo presenta domanda ammissione all'AIM Italia

(Teleborsa) - Atteso lo sbarco in borsa di Cyberoo, una startup specializzata in cyber security per le imprese, che ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione all'AIM Italia.



La società emiliana guidata dall'AD Fabro Leonardi ha in mente di "affermarsi come uno dei principali player nel mercato in forte espansione della cyber security a livello sia nazionale sia internazionale".



Per l'IPO, la società è stata affiancata da EnVent Capital Markets in qualità di Nomad e Global Coordinator. BDO è la società di revisione e Grimaldi legal advisor dell'operazione di quotazione.