Cyberoo, Leonardi: Germania e Francia mercati più interessanti per crescita all'estero

(Teleborsa) - "Abbiamo avuto una prima dell'anno molto positiva, con un riscontro attivo dal mercato e una consapevolezza crescente in cybersecurity, e quindi sicuramente". Lo ha detto a Teleborsadi Cyberoo, a margine della terza edizione di NextGems, la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Sulla cybersecurity c'è grande consapevolezza e sicuramente questo momento di mercato è molto complicato. Le aziende stanno affrontando problemi importanti legati all'energia e alle materie prime, però rimane comunque grande attenzione alla cybersecurity perché in questo momento complicato. L'attenzione è quindi molto alta", ha aggiunto la manager della società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese."Le aziende - ha evidenziato - ci chiedono il più velocemente possibile di poter essere protette e".Per quanto riguarda i nuovi accordi commerciali, Leonardi ha affermato: "Siamoin questi anni. Sicuramente abbiamo chiuso il giro con importanti partner che sono entrati recentemente - penso a WindTre - che sicuramente ci permetterà di essere ancora più capillare sul mercato. Questo non toglie che comunque il network di partner è stato costruito con ratio e ci permetterà di raggiungere organicamente e in maniera armonica tutto il mercato"."L'estero è sicuramente qualcosa che ci interessa molto - ha spiegato - Avevamo tentato di farlo durante il coronavirus e la pandemia, ma è stato un progetto che abbiamo messo da parte per riaprirlo a luglio 2022, quando da un punto di vista pandemico siamo ci siamo stabilizzati. Lae lo faremo nella stessa modalità con cui abbiamo fatto con l'italiano: quindi con un distributore e una rete di partner da costruire"."Ci aspettiamo,, che quindi vedranno delle revenue sul 2023", ha sottolineato."Poi sicuramente, perché è un, sia come scopertura delle aziende da un punto di vista di cybersecurity ma anche della dimensione dell'azienda e di consapevolezza - ha concluso Leonardi - Quindi sicuramente Germania e Francia sono in questo momento le nazioni a noi più care per la parte di internazionalizzazione".