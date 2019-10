(Teleborsa) - Effervescente il debutto di Cyberoo all'AIM Italia. Il titolo della società, specializzata in cyber security per le imprese, non è riuscito a far prezzo in apertura per eccesso di rialzo. Le azioni Cyberoo sono state collocate in Borsa al prezzo di 2,86 euro.



Al momento il titolo segna un rialzo teorico del 71,33% con ultima quotazione a 4,53 euro. Gli scambi sono stati avviati a 4,36 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA