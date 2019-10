Cyberoo ammessa su AIM Italia. Debutto previsto 7 ottobre 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -pronta per l'AIM Italia. La società specializzata in cyber security per le imprese comunica di aver ricevuto in data odierna (3 ottobre 2019) da Borsa Italiana l'avviso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant 2019-2023 sul mercato AIM Italia, visto il successo del collocamento. La società ha raggiunto un volume di ordini per 40 milioni di euro: un risultato che supera di 5,6 volte l'obiettivo di raccolta prefissato a 7 milioni di euro.L'ammissione è avvenuta a seguito dell'intero collocamento in Aumento di Capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail di complessive n. 2.500.000 azioni, a un prezzo di offerta pari a 2,86 euro per azione, per un controvalore totale di 7,15 milioni di euro. Le richieste pervenute, al prezzo di offerta, derivano per il 55% da n. 47 investitori istituzionali, per il 39% da n. 88 investitori professionali e per il 6% da n. 256 investitori retail.Gli ordini sono pervenuti per circa il 25,8% da investitori esteri.Il book definitivo è composto per oltre l'84% da investitori istituzionali mentre la restante quota da selezionati investitori professionali.. In base al prezzo di offerta,Alle azioni di nuova emissione sono abbinati warrant assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per 1 azione ordinaria (50% dei warrant in IPO e 50% dopo un periodo di 6 mesi – Loyalty Period). Il rapporto di conversione è di 1 azione ogni 2 warrant posseduti e il prezzo di conversione è calcolato sul prezzo di IPO (maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio)."Siamo orgogliosi di questo risultato che è andato ben oltre le nostre più rosee aspettative - ha dichiarato, CEO di Cyberoo - . Gli investitori hanno apprezzato le ampie prospettive di crescita della società che opera in un settore in grande sviluppo. Questo ci ha permesso di avere una raccolta pienamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati, riscontrando una domanda tra le più ampie mai registrate sul mercato AIM Italia. Anche al prezzo massimo della forchetta, fissato a 3,57 euro, abbiamo avuto ordini per oltre 27 milioni di euro. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa avventura e ci scusiamo con quegli investitori che non hanno potuto partecipare all'IPO, augurandoci che possano comunque seguirci dopo la quotazione acquistando le nostre azioni sul mercato secondario".