Cybermonday: boom di acquisti per Amazon

Record di acquisti online nel giorno del Cyber Monday: mai nella storia di Amazon si è registrato un numero così alto di prodotti ordinati a livello mondiale. In totale tra il Black Friday e il Cyber Monday i clienti del colosso dell'e-commerce a livello mondiale hanno acquistato più di 18 milioni di giocattoli.



«Black Friday e Cyber Monday continua a essere record per Amazon anno dopo anno, e questo ci dice che ai consumatori piace fare shopping e cercare affari per iniziare la stagione delle feste» mette in evidenza una nota del colosso americano guidato da Jeff Bezos.



Durante il "Turkey 5", ovvero i giorni di shopping tra il Ringraziamento e il Cyber Monday, negli Stati Uniti i consumatori hanno ordinato sul sito di Amazon più di 180 milioni di prodotti. Tra i prodotti più venduti figura il libro di Michelle Obama "Becoming".



© RIPRODUZIONE RISERVATA