Cy4Gate si aggiudica nuovi contratti nella Cyber Security

(Teleborsa) - Cy4Gate, società attiva nel mercato cyber, si è aggiudicata dei contrattie per la sua verticalizzazione e interfaccia con sistemi OT/Scada a protezione di impianti critici e particolarmente vulnerabili in caso di attacco cibernetico. Ildei contratti acquisiti ammonta aper la durata di 1 anno.L'oggetto contrattuale prevede la fornitura di licenze relative modern siem RTA di Cy4gate da integrare su SOC cliente nonché per essere customizzato in contesto industriale in cui le Operations Technologies (OT) necessitano di una protezione dedicata da attacchi cyber per assicurare la business continuity dei sistemi stessi. Si tratta di impianti che non nascevano "secured by design" né si prevedeva l'interconnessione con altri sistemi per lo scambio dati. Le avanzate tecnologie di cui dispone l'RTA permetteranno di individuare in tempo reale, anche a livello OT, i comportamenti definibili come "anomali" e visualizzabili su una dedicata dashboard a beneficio del personale specializzato, al fine di prevenire e/o reprimere un potenziale attacco.I contratti acquisiti, con particolare riferimento al progetto di protezione delle OT, daranno al team del reparto Engineering dell'azienda l'opportunità di cimentarsi su tematiche di frontiera tecnologica nell'ambito della cyber security e vedranno coinvolto anche il Centro di Competenza per l'Artificial Intelligence di Cy4Gate per affinare l'impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale su nuovi e complessi contesti, facendo crescere ulteriormente il prodotto in termini di versatilità nell'impiego su scenari che spaziano dall'Information all'Operations Technology ed irrobustendo così le competenze cyber a livello nazionale ed europeo.