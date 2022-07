Cy4gate si aggiudica in consorzio bando internazionale per cybersecurity difesa

Martedì 26 Luglio 2022, 13:30







(Teleborsa) - CY4GATE, nell'ambito del consorzio di cui fa parte, si è vista aggiudicare dalla Commissione Europea il sostegno al progetto "AI Framework for Improving Cyber Defence Operations" (AInception), nell'ambito dell'operazione che ha visto l'assegnazione di

1,2 miliardi di euro per l'implementazione di 61 progetti di Ricerca nel settore Aerospace & Defence.



Il progetto cui partecipa Cy3Gate si prefigge lo scopo di sviluppare tecniche e tool basati sull'uso di avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per individuare tempestivamente possibili intrusioni malevole su sistemi e apparati, generando degli alert che evitino che l'attacco cibernetico possa esplicare i suoi effetti su attività vitali per la difesa e sicurezza.



Il progetto, della durata di 3 anni e per un valore complessivo di circa 8,2 milioni di euro, di cui 450 mila euro per Cy4Gate, vede

come protagoniste aziende ed enti di ricerca di ben otto nazioni.