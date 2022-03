Cy4gate, perfezionato acquisto 100% holding Aurora

Martedì 29 Marzo 2022, 15:15







(Teleborsa) - Cy4Gate ha perfezionato il closing per l'acquisizione del 100% di Aurora, al vertice di un gruppo leader di mercato in Italia e tra i

principali attori europei nel segmento della Forensic Intelligence & Data Analysis.



Con la conclusione dell'odierna operazione - si legge in una nota - Cy4Gate consolida e integra la propria customer value proposition

confermando la vocazione ad essere una cyber software house a 360°, rafforza le capacità di produrre innovazione tecnologica e si estende su nuovi mercati, realizzando nel contempo rilevanti sinergie di business e puntando ad una crescita organica e per linee esterne nel segmento della cyber security.