13 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - CY4GATE, società attiva nel mercato cyber a 360° e quotata su AIM Italia, ha comunicato che fornirà un sistema complesso di Cyber Decision Intelligence a un primario cliente Corporate Hi-Tech Nazionale. Il sistema - spiega una nota - integrando e correlando i big data attinti dal data lake aziendale, abiliterà la creazione di preziosi insights a supporto delle decisioni del CEO e dei top executive. Il contratto ha un valore complessivo di 450.000 euro.

"Il successo conseguito testimonia come la strategia di business tracciata sia quella giusta - ha commentato Emanuele Galtieri, CEO e General Manager della società - CY4GATE ha saputo intercettare e agganciare il trend di mercato dominante nel segmento cyber, modellando la propria customer value proposition ai bisogni emergenti. L'azienda è pronta a cogliere le imminenti opportunità che deriveranno dalle iniziative di digitalizzazione e messa in sicurezza del tessuto istituzionale e produttivo italiano supportati dal Recovery

Fund".