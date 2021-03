22 Marzo 2021

(Teleborsa) - CY4GATE, società attiva nel campo della cybersicurezza e quotata su AIM Italia, ha reso noto di aver firmato contratti per oltre 600 mila euro nel mese di marzo.

In particolare, fornirà sistemi di Cyber Intelligence ad alta tecnologia a un cliente governativo dell'Asia Centrale per un valore di circa 300 mila euro e prodotti/servizi di Cybersecurity per 325 mila euro a clienti corporate dei segmenti high-tech, telco e trasporti.

"Il 2021 prosegue con una fitta attività di iniziative di business development in Italia e all'estero, secondo le linee guida già definite per il triennio 2021-2023, che si stanno traducendo in acquisizione di nuovi clienti in differenti mercati e mi fa restare ottimista per il prossimo futuro", ha commentato Eugenio Santagata, CEO e General Manager di CY4GATE.