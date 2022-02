Cy4gate, nuovi contratti per 700mila euro nel primo bimestre

Venerdì 25 Febbraio 2022, 13:30







(Teleborsa) - Cy4gate, società attiva nel mercato cyber a 360°, fornirà sistemi e servizi di Cyber Security ad alta tecnologia ad importanti clienti Corporate e Istituzionali nazionali per un valore di circa 700.000 di euro.



Lo fa sapere la società spiegando che si tratta di contratti con primari end user governativi e aziende che includono la delivery di prodotti proprietari basati sul modern SIEM dell'azienda denominato "RTA", con delle evoluzioni customizzate e in grado di soddisfare nuovi importanti requisiti per individuare e intercettare le più recenti ed evolute minacce cibernetiche che - come noto - sono capaci di effetti anche dirompenti all'interno di una rete aziendale o istituzionale, pregiudicandone la piena operatività.



A completare i pacchetti di fornitura sono, altresì, inclusi una serie di cyber servizi a valore aggiunto quali penetration testing, vulnerability assessment e re-design delle architetture IT per renderle cyber resilienti.