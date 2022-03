Cy4gate in pesante calo dopo ABB

(Teleborsa) - Il titolo di Cy4Gate, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, è il peggiore dell'indice FTSE Italia Growth nella giornata odierna. A pesare sul suo andamento è il completamento dell'aumento di capitale mediante accelerated book building (ABB) per complessivi 90 milioni di euro. L'operazione si è conclusa con l'emissione di 8.571.428 nuove azioni a un prezzo pari a 10,5 euro per azione. "Per la formazione del book Equita SIM ha selezionato un'ampia platea di investitori italiani ed esteri di elevato e riconosciuto standing, che ha dato piena fiducia al management e alle strategie di medio-lungo termine", spiega una nota.

A seguito della conclusione dell'aumento di capitale, l'azionista di controllo Elettronica S.p.A. raggiungerà una partecipazione del 38,4% del capitale sociale di CY4Gate mentre TEC Cyber S.p.A. si attesterà al 16,2% del capitale sociale della società. "È questa l'occasione per ringraziare quanti hanno creduto nel percorso intrapreso da Cy4Gate e nelle strategie delineate dall'azienda, da Elettronica al Fondo TEC Cyber a tutti gli investitori istituzionali che ci hanno onorato del loro supporto, nonostante la volatilità dei mercati legata alla crisi internazionale in atto", ha commentato l'AD Emanuele Galtieri.

Scende Cy4gate con i prezzi allineati a 10,88 per una discesa dell'8,11%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 10,55 e successiva a quota 10,23. Resistenza a 11,09.