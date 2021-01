(Teleborsa) - CY4GATE, società attiva nella cyberintelligence e Cybersecurity, ha annunciato fornirà i suoi servizi a due enti governativi militari in campo navale in Nord America e Golfo.



Le tecnologie fanno parte della famiglia di prodotti di Dsint ed RTA e si basano sull'utilizzo di sofisticate tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing all'avanguardia in Italia ed Europa.



Le forniture, del valore di circa 3 milioni di euro avranno un significativo impatto sulla crescita futura dell'azienda. © RIPRODUZIONE RISERVATA