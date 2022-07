Cy4gate, contratti per 1 milione di euro nel segmento cybersecurity

(Teleborsa) - Cy4Gate, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, si è aggiudicata dei contratti per la fornitura del proprio SIEM RTA a tutela delle infrastrutture ICT proprietarie per adeguarle ai più elevati standard di cyber resilience contro i potenziali attacchi cibernetici. Il valore complessivo dei contratti acquisiti, nel corso delle ultime tre settimane, ammonta a circa 1.000.000 euro, con una durata di 1 anno.

Le forniture prevedono l'installazione presso le P.A. e aziende clienti del modern siem RTA di Cy4gate Group, capace di individuare in tempo reale quei comportamenti che il sistema classifica come "anomali" e meritevoli di approfondimenti. L'intervento, viene sottolineato, è su architetture IT datate e sulle quali si sono impiantati nel corso del tempo nuovi layers tecnologici che potrebbero aver lasciato aperte delle vulnerabilità.

"I contratti acquisiti confermano come Cy4Gate si stia sempre più affermando come partner affidabile nella fornitura di prodotti e servizi molto delicati e particolarmente rilevanti per l'operatività di un'azienda o pubblica amministrazione nel settore della cyber security - ha commentato il CEO Emanuele Galtieri - Siamo pertanto soddisfatti e orgogliosi di poter contribuire alla messa in sicurezza delle strutture dei nostri clienti, per limi tare il potenziale rischio di attacchi in grado di impattare sulla business continuity e, di conseguenza, sulla profittabilità o sull'efficienza ed efficacia di una azienda o P.A".