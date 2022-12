Cy4Gate con Atlantica per servizi cybersecurity ad aziende e istituzioni italiane

(Teleborsa) - Cy4Gate, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha siglato un, società controllata da Atlantica Digital e specializzata nella difesa del business dagli attacchi informatici, per cui Atlantica erogherà servizi di monitoraggio e incident response e Cy4Gate svilupperà e fornirà tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica tramite il suo prodotto di punta, Real Time Analitics.La partnership, evidenzia una nota, sarà "determinante" per l'erogazione di, per proteggere i dati e le applicazioni delle aziende e delle istituzioni italiane."Il contrasto agli attacchi a infrastrutture critiche, pubbliche e private, è un'esigenza fortemente avvertita a livello nazionale e europeo e tutt'ora da indirizzare - ha commentato Emanuele Galtieri, CEO di Cy4Gate - La partnership con Atlantica va in questa direzione: rendere operativi e concreti i vantaggi dell'innovazione prodotta a beneficio della collettività creando sinergie tra partners nazionali dall'elevata expertise di settore. Lanasce in primis dall'incontro e confronto di esperienze e know-how tra".