CVS Health rileva Signify Health

Martedì 6 Settembre 2022, 20:15







(Teleborsa) - Sottotono Cvs Health, che passa di mano con un calo dell'1,30%.



Il colosso della gestione delle mutue sanitarie del Rhode Island ha raggiunto l'accordo per il takeover di Signify Health, per una valutazione dell'azienda di Dallas di circa 8 miliardi di dollari. CVS ha messo sul piatto 30,50 dollari in contanti per ogni azione della società specializzata nella fornitura di servizi healthcare a domicilio.



Comparando l'andamento del titolo con l'S&P 100, su base settimanale, si nota che Cvs Health mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,17%, rispetto a -3,35% dell'S&P 100).

Lo status tecnico di medio periodo di Cvs Health ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 99,55 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 101,8, mentre il primo supporto è stimato a 97,27.