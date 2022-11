CVS Health, perdita operativa in 3° trim con spese legali crisi oppioidi

(Teleborsa) - CVS Health, colosso statunitense del mondo sanitario, ha registratopari a 81,2 miliardi di dollari nel, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Laè stata di 3,9 miliardi di dollari, rispetto ai 3,1 miliardi di dollari di utile operativo dell'anno precedente, con la differenza che è stata determinata principalmente danegli Stati Uniti.Ilè aumentato di 160 milioni di dollari a 4,2 miliardi. Laè stata di 2,60 dollari, mentre l'è stato di 2,09 dollari. Il mercato si aspettava un utile per azione di 1,99 dollari."Abbiamo realizzatoe, di conseguenza, abbiamo aumentato la guidance per l'intero anno - ha commentatodi CVS Health - Continuiamo a portare avanti la nostra strategia concentrandoci sull'espansione delle capacità nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e l'acquisizione annunciata di Signify Health rafforzerà ulteriormente il nostro impegno con i consumatori".L'per l'utile per azione è stato rivisto a 3,12-3,22 da 7,23-7,43, quello per l'utile per azione rettificato a 8,55-8,65 da 8,40-8,60, quello per il cash flow from operations a 13,5-14,5 miliardi di dollari da 12,5-13,5 miliardi di dollari.Contemporaneamente alla diffusione della trimestrale, CVS Health ha annunciato di aver concordato una risoluzione finanziaria intesa anegli Stati Uniti. La società pagherà circa 5 miliardi di dollari (4,9 miliardi a stati e municipalità e circa 130 milioni alle tribù) nei prossimi dieci anni a partire dal 2023L'accordo "risolverebbe completamente i reclami risalenti a un decennio o più e- si legge in una nota - CVS Health continuerà a difendersi da qualsiasi contenzioso che l'accordo finale non risolve".