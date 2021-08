CureVac festeggia risultati vaccino anti Covid-19 sviluppato con GSK

1 Minuto di Lettura

Lunedì 16 Agosto 2021, 17:00







(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Curevac Nv, che tratta in rialzo del 3,89%.



A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati incoraggianti per la seconda generazione nel vaccino anti Covid-19 sviluppato insieme a GSK. Secondo uno studio preclinico c'è stata una migliore risposta immunitaria con un livello di anticorpi ad elevata capacità di neutralizzare tutte le varianti. La prima generazione del vaccino aveva mostrato una bassa efficacia (il 48%).



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Curevac Nv rispetto all'indice di riferimento.



Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Curevac Nv. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 64,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 57,77. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 54,44.