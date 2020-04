Cura Italia, accordo INPS-ABI: aderisce oltre il 92% delle banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Stretto unLe procedure Inps non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali e – spiega l'Istituto in una nota – la verifica sulla validità dei conti correnti per il pagamento delle prestazioni è ora effettuata con applicativi che comunicano direttamente con le banche. Semplificato anche ilcon cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione del reddito.Questo nuovo accordo segue la, dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Cura-Italia rispetto al momento di pagamento dell'Inps. Alla convezione – fa sapere l'Abi –in termini di totale attivo. L'associazione bancaria – si legge in una nota - "ha concordatoin considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro". La convenzione "favorisce anche lacosì da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra l'Abi e iil 24 marzo". Per questo, aggiunge Palazzo Altieri, "si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario andare in filiale per ricevere l'importo sul conto corrente".Apprezzamento per l'accordo appena sottoscritto è stato espresso dal"Alla convenzione sottoscritta la settimana scorsa, alla mia presenza e su mio invito, fra l'Associazione bancaria italiana (Abi) e le parti sociali per l'anticipo della cassa integrazione ai lavoratori coinvolti nell'emergenza Coronavirus, – commenta Catalfo – si unisceche introduce ulteriori semplificazioni per l'accredito dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal decreto Cura Italia. In pratica, attraverso un data base condiviso, l'Associazione e l'Istituto di previdenza hanno semplificato al massimo le procedure previste in questi casi, evitando così ai lavoratori, visto il delicato momento che stiamo attraversando, di dover andare in banca per compilare le pratiche.Comprendiamo – conclude – le difficoltà che molti stanno attraversando e stiamo facendo di tutto, credetemi, per risolverle"