Cura Italia, ABI invia circolare su semplificazione per accredito Cig

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per lnon è più richiesto l'invio dei modelli cartacei validati dagli sportelli bancari e postali per certificare l'Iban, cioè il codice identificativo del conto corrente indicato dal lavoratore per il pagamento della cassa integrazione. La validità di tale codice identificativo è ora effettuata con sistemi informatici di collegamento diretto tra l'Inps e le banche (Data base condiviso). È quanto fa saperein una, come previsto dallaÈ stato anche semplificato – spiega l'Abi – ilcon cui le aziende, richiedenti la cassa integrazione, comunicano i dati per il pagamento diretto ai lavoratori. In tal mododa effettuare e si dà maggiore efficienza dell'anticipo dell'assegno di cassa integrazione.Sono state inoltre definite dale dalle– conclude la lettera – le specifiche modalità per applicare la Convenzione anche ai lavoratori delle imprese artigiane destinatarie del Fondo di Solidarietà bilaterale dell'Artigianato.