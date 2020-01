Taglio del cuneo, il piano del governo. Gualtieri: «Redditi fino a 40.000, bonus di 100 a fasce basse da luglio»

Si abbasseranno le tasse per le fasce di reddito più basse. Il taglio del cuneo fiscale interesserà circa 16 milioni di lavoratori. È quanto si apprende da fonti di governo mentre è in corso a Palazzo Chigi l'incontro con i sindacati per illustrare la proposta di riduzione delle tasse sul lavoro dipendente.

Un taglio del cuneo fiscale che interesserà i redditi fino a 40 mila euro, arrivando a 100 euro al mese per chi guadagna fino a 28 mila euro, per poi scendere con un doppio sistema di decalage. Sarebbe questa l'ipotesi illustrata dal governo al tavolo con i sindacati in corso a Palazzo Chigi. Dopo i 28 mila euro e fino ai 35 mila, la riduzione delle tasse calerebbe gradualmente fino ad arrivare a 80 euro al mese; oltre i 35 mila euro scenderebbe ancora fino ad azzerarsi. Si starebbe ancora valutando oltre quale soglia trasformare il bonus fiscale in detrazione.

Il taglio del cuneo, quindi, coinvolgerebbe una platea più ampia di quella che già percepisce il bonus Irpef varato dal governo Renzi. Per questi ultimi, circa 10 milioni di lavoratori, ci sarebbe comunque un aumento di 20 euro al mese in busta paga, passando da 80 a 100 euro. Sempre 100 euro sarebbe il vantaggio fiscale che interesserebbe una platea più ampia del bonus, cioè chi guadagna tra 26 mila e 28 mila euro, mentre superata questa soglia si inizierebbe a scendere fino ad arrivare a 80 euro al mese per chi guadagna fino a 35 mila euro. Oltre i 35 mila euro scatterebbe un decalage più forte che porterebbe all'azzeramento dello sconto fiscale oltre i 40 mila euro.

La proposta di taglio del cuneo fiscale illustrata dal governo ai sindacati prevede benefici che vanno da un massimo di 1.200 euro l'anno per i redditi più bassi (tra circa 8.200 e 28 mila euro di reddito), per poi scendere gradualmente fino ai 192 euro annui che arriveranno nella busta paga di chi guadagna 39 mila euro e zero per chi arriva a 40 mila. È quanto emerge da un documento presentato dal governo al tavolo. Chi ha redditi fino a 33 mila euro potrà contare su un beneficio appena sopra i 1.000 euro. Chi ne guadagna 37 mila avrà circa 576 euro l'anno in più.

Cuneo fiscale, le parole di Gualtieri e Conte

L'incontro con i sindacati è andato «molto bene, c'è stata ampia convergenza sulla modalità con cui varare questo primo intervento importante a sostengo dei redditi da lavoro dipendente». Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul taglio del cuneo fiscale che «rappresenta il primo passo di una più generale riforma fiscale» che sarà elaborata nei prossimi mesi con l'obiettivo di varare la legge delega entro aprile. Si tratta comunque di «un primo segnale importante e concreto a sostegno della crescita».

Il taglio del cuneo fiscale sarà erogato «ogni mese», partirà «dal primo luglio e consentirà di aumentare fino a »100 euro lo stipendio netto, estendendo la platea a più di 4 milioni di lavoratori«, rispetto a chi già riceve il bonus Irpef varato dal governo Renzi. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine dell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi per illustrare la proposta del governo sul taglio delle tasse per i lavoratori dipendenti.

«Nella legge di bilancio abbiamo destinato 3 miliardi di euro per il 2020, che crescono fino a 5 miliardi di euro a partire dal 2021, allo scopo di ridurre il cuneo fiscale interamente a beneficio dei lavoratori». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nell'incontro con i sindacati. «A dispetto di quanto una certa propaganda ha sostenuto, questa misura è la prova che la nostra manovra economica riduce davvero le tasse per famiglie e lavoratori», ha aggiunto.



Ultimo aggiornamento: 14:30

