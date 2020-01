Cuneo fiscale, sì al taglio delle tasse per i lavoratori dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - C'è l'. Secondo quanto si apprende, la proposta dell'esecutivo prevede(tra circa 8.200 e 28mila euro di reddito), per poie zero per chi arriva a 40mila.La bozza prevede che chi ha redditi fino a 33mila euro potrà contare su un beneficio appena sopra i 1.000 euro, mentre chi ne guadagna 37mila avrà circa 576 euro l'anno in più.Sono alcuni dei dettagli che emergono al termine del vertice: ile coprirebbe una platea di 16 milioni di lavoratori dipendenti., con un allargamento a 4 milioni di lavoratori. Il beneficioper poi azzerarsi per quelli fino a 40mila.di una parte dei lavoratori dipendenti. Questo è un primo risultato", ha commentato il segretario generale della Cgil,, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.Pur riconoscendo che il provvedimento "interessa 15-16 milioni di persone" e che "nessuno diventerà ricco", per il segretario della Cgil "la strada è quella giusta".. Lo sottolineo perché abbiamo portato milioni di donne e uomini del lavoro sulle piazze per arrivare a questo risultato, in oltre un anno di mobilitazione.", ha aggiunto la segretaria generale della Cisl,Soddisfazione è stata espressa anche da parte del governo. "sulla modalità con cui varare questo primo intervento importante a sostengo dei redditi da lavoro dipendente", ha commentato il ministro dell'EconomiaAnche per il titolare di via XX Settembre si tratta "" che sarà elaborata nei prossimi mesi con l'obiettivo di varare la legge delega entro aprile. Si tratta comunque di "un primo segnale importante e concreto a sostegno della crescita