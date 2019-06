CULTI Milano rileva la maggioranza di Bakel

Ultimo aggiornamento: 19:01

(Teleborsa) - CULTI Milano ha firmato l'accordo per l'acquisizione del 50,01% di Bakel, società attiva nello skincare di lusso.Ilè stato definito in base ad un enterprise value di 5,5 milioni di euro.Il 50,1% delle azioni di Bakel saranno acquistati da Culti S.p.A., con un investimento di 2,5 milioni di euro. 2 milioni di euro saranno pagati al closing, mentre il rimanente 500 mila saranno oggetto di un meccanismo incentivante sulla componente reddituale della società da riconoscersi entro il 2021. L'Acquisizione verrà finanziata, quanto a 1 milione di euro da un finanziamento medio termine concesso da ICREEA, della durata di 5 anni amortizing, con uno spread di 150 punti base, sull'Euribor trimestrale. Le restanti occorrenze finanziare verranno finanziate con la liquidità di CULTI Milano. La società sarà consolidata integralmente.Per la giornata odierna, Borsa Italiana aveva sospeso le azioni CULTI Milano in attesa di comunicato.