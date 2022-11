Culti Milano, finanziamento da ICCREA a supporto di OPA parziale

(Teleborsa) - Culti Milano, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, ha raggiunto unper supportare l'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su azioni proprie. La società ha siglato il finanziamento in ottica di, pur disponendo delle risorse finanziarie per far fronte alle proprie obbligazioni derivanti dall'offerta (per un controvalore massimo, in caso di integrale adesione, di 6,2 milioni di euro, oltre le spese).L'accordo di finanziamento prevede la concessione di risorseche potranno essere sostenute dalla società e, pertanto, per un importo massimo di 5,2 milioni di euro. In particolare, per il Gruppo BCC Iccrea sono coinvolte nell'iniziativa la capogruppo BCC Banca Iccrea e BCC Carate Brianza.Il Finanziamento prevede una partire dal prossimo 31 a osto 2023, la concessione del pegno sulle azioni acquistate, un tasso pari all'EURIBOR a tre mesi maggiorato di 225 bps ed è regolato da previsioni contrattuali standard per questa tipologia di finanziamenti."Ci fa piacere - ha commentatodi Culti Milano - vedere ancora al nostro fianco il Gruppo BCC Iccrea, che da qualche anno supporta i piani di consolidamento e sviluppo della nostra società, assistendoci altresì nei piani espansivi, sia per quanto riguarda le acquisizioni che per la valorizzazione di nuovi e strategici prodotti, come il Bakel 3D".