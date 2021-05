25 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di CULTI Milano, società quotata su AIM Italia e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, ha approvato i risultati dell'esercizio 2020. La società ha registrato ricavi per 13,5 milioni di euro, in aumento di quasi il 50% rispetto ai 9 milioni di euro nel 2019. L'EBITDA consolidato è stato pari a 3,2 milioni di euro e l'EBIT di 2,5 milioni di euro (rispettivamente di 1,4 milioni e 0,9 milioni nel 2019). L'utile netto si è attestato a 1,45 milioni di euro (0,3 milioni nel 2019). La posizione finanziaria netta consolidata positiva è stata pari a 2,31 milioni di euro (1,75 milioni al 31 dicembre 2019), dopo la distribuzione di dividendi dell'esercizio 2019 e l'acquisizione del 51% della SCENT Company Srl, che hanno inciso complessivamente per oltre 2 milioni di euro.

Il consiglio di amministrazione, unitamente alla costituzione di un fondo acquisto azioni proprie per 500 mila euro, ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,08 euro per azione, con pagamento a partire dal 14 luglio 2021, stacco cedola n. 4 in data 12 luglio 2021 e record date il 13 luglio 2021.

"Il management, d'intesa con il CdA, è pronto per prospettare all'approvazione degli azionisti un sistema incentivante sotto forma di Phantom Shares, incentrato sulla crescita del valore del titolo in Borsa nel periodo 2021-2024 - ha dichiarato Franco Spalla, Presidente di CULTI Milano - nella piena convinzione non solo del valore del gruppo già ad oggi espresso, ma soprattutto delle aspettative di ulteriore e significativo accrescimento delle attività, con l'obiettivo di conseguire un correlato apprezzamento da parte del mercato finanziario, che già è stato testimoniato dai corsi di Borsa del 2020-21".

A seguito della diffusione dei dati, ha spiccato il volo Culti Milano, che si attesta a 7,45, con un aumento del 9,56%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 7,683 e successiva a quota 8,383. Supporto a 6,983.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)