(Teleborsa) - Un nuovoin tema di, un premio che riconosce l'impegno del Gruppo, frutto dei tradizionali valori cooperativi, coerente con i sustainable developement goals delle Nazioni Unite. L'(AIFIn), nell'ambito dell'annuale concorso per promuovere l'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario, ha riconosciuto la validità del progetto, premiato al "Financial Innovation – Italian Awards" nell'ambito della categoria "CSR e Sustainability".Il Gruppo è stato premiato per. Oggetto del riconoscimento gli strumenti di comunicazione on e offline utilizzati per illustrare in modo chiaro e sintetico i contenuti della Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario ed il materiale divulgativo per i siti internet delle Banche del Gruppo, costituito da un video riassuntivo dei principali dati e vari supporti cartacei.Il premio è stato ritirato virtualmente da, responsabile Marketing di Cassa Centrale, e, responsabile del Relazioni Esterne, Eventi e Media Relations."Questo riconoscimento premia la capacità che abbiamo avuto nel comunicare in maniera semplice e immediata agli stakeholder i risultati raggiunti dal Gruppo in tema di Corporate Social Responsibility", ha dichiaratoaggiungendo "la nostra strategia di comunicazione omnicanale premiata da AIFIn ha coinvolto la rete fisica e il mondo digital, aumentando la brand awareness del Gruppo facendo leva su un tema cruciale per il nostro modo di essere Banca"."La nostra identità oltre ad essere uno straordinario patrimonio valoriale, ha molti punti di contatto con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'Agenda 2030", ha sottolineatoz, ricordando che l'obiettivo delle attività di comunicazione del Gruppo è "raccontare chi siamo, come operiamo e cosa facciamo a tutti i nostri portatori di interesse"