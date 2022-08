CSP International, perdita semestre a 2,3 milioni e ricavi +12%

Lunedì 29 Agosto 2022, 20:30







(Teleborsa) - CSP International Fashion Group ha chiuso il primo semestre con un risultato netto negativo per 2,3 milioni di euro, che si confronta con un risultato negativo di 2 milioni di euro del primo semestre 2021.



I ricavi netti del primo semestre 2022 sono passati da 35,1 a 39,3 milioni di euro con un incremento del 12% rispetto al corrispondente semestre dell'esercizio precedente. L'EBITDA, al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, è negativo per 0,7 milioni di euro, in peggioramento rispetto al risultato negativo di 0,1 milioni di euro del primo semestre 2021, mentre l'EBIT è negativo per 2,2 milioni di euro, in peggioramento rispetto al risultato negativo di 1,9 milioni di euro del primo semestre 2021.



La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 2,7 milioni di euro e si confronta con una posizione negativa di 2,4 milioni del primo semestre dell'anno precedente.