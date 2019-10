CSP, confronto con sindacati per contratto di Solidarietà a Ceresara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - CSP International Fashion Group S.p.A. ha incontrato le rappresentanze sindacali, per avviare il confronto su un'ipotesi di accordo avente per oggetto l'in forza presso la sede di, a far data dal prossimo 4 Novembre, per la durata di 6 mesi.Detta ipotesi di accordo rientra nei programmi di razionalizzazione e contenimento dei costi di struttura delle divisioni produttive, con l'intento di minimizzare i possibili impatti occupazionali e sociali scaturenti dalla sensibile contrazione dei mercati di riferimento e dalla conseguente scelta di razionalizzare lo sviluppo delle linee di prodotto.CSP International Fashion Group S.p.A. è una società quotata alla Borsa Italiana, produttrice di calze, collant, intimo, costumi da bagno, maglieria e articoli moda, con i marchi Sanpellegrino, Oroblù, Lepel, Le Bourget, Liberti, Well, Cagi, Perofil e Luna di Seta.