3 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - La produzione industriale italiana ha continuato a crescere anche a febbraio (+0,7%) dopo il rimbalzo rilevato nel mese precedente (+1,3% congiunturale). E' atteso un contributo positivo dell'industria alla dinamica del PIL nel primo trimestre, a fronte di un comparto terziario che risulta ancora indebolito dal persistere di limitazioni di attività in alcuni settori e negli spostamenti di persone, con pesanti conseguenze soprattutto lungo tutta la filiera turistica.



Questa la previsione del Centro Studi di Confindustria che ha diffuso l'indagine rapida sulla produzione industriale nella quale si rileva che "la buona tenuta dell'industria è confermata anche dalle indagini congiunturali condotte da ISTAT (fiducia delle imprese manifatturiere) e IHS-Markit (PMI manifatturiero) che hanno rilevato, inoltre, anche un miglioramento delle aspettative".

"È necessario, tuttavia, evitare facili ottimismi. Su uno scenario che, ad oggi, nell'industria appare in deciso miglioramento rispetto alla fine del 2020, si proietta infatti l'incertezza legata ai rischi di una terza ondata di diffusione del virus, della quale vi sono i primi segnali nelle statistiche sanitarie. È cruciale, quindi, accelerare la vaccinazione della popolazione e intervenire in maniera non generalizzata per ridurre la curva dei contagi ed evitare, così, di interrompere sul nascere i primi spiragli di una ripresa che è ancora debole e lontana dal consolidarsi".