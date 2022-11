Crowdstrike, guidance sotto le attese per venti contrari macroeconomici

Mercoledì 30 Novembre 2022, 15:15







(Teleborsa) - CrowdStrike Holdings, colosso statunitense della sicurezza informatica, ha registrato entrate totali pari a 580,9 milioni di dollari nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 ottobre 2022), in aumento del 53%. La perdita netta è stata di 55 milioni di dollari, rispetto ai 50,5 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.



L'utile netto rettificato è stato di 96,1 milioni di dollari, rispetto ai 41,1 milioni di dollari di un anno fa. L'utile netto rettificato per azione è stato di 0,40 dollari (0,17 dollari un anno fa), superiore alle attese degli analisti per 31 centesimi.



La società prevede entrate comprese tra 619,1 milioni e 628,2 milioni nel trimestre in corso, rispetto alla stima media degli analisti di 632,8 milioni di dollari.



Il CEO George Kurtz ha detto che "l'aumento dei venti contrari macroeconomici ha allungato i cicli di vendita con i clienti più piccoli e ha indotto alcuni clienti più grandi a perseguire date di inizio dell'abbonamento multifase", che ritarda il riconoscimento delle entrate ricorrenti annuali (ARR) a trimestri futuri.