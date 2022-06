CrowdFundMe, Integrae SIM aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha aumentato a 8 euro per azione (da 7,80 euro) il target price su CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, e confermato il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della valutazione è arrivato dopo che la società ha siglato un accordo vincolante, con closing previsto entro la fine dell'anno, per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Trusters, leader del Lending Crowdfunding con focus sul settore Real Estate. L'operazione viene definita una "perfetta occasione per CrowdFundMe", che punta a consolidare la sua presenza sul mercato del Crowdinvesting, diversificando l'offerta in termini di prodotti collocabili e ampliando la customer base.

Alla luce di questa operazione, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione consolidato 2022 pari a 2,20 milioni di euro, con un EBITDA pari a 0,40 milioni di euro, corrispondente ad un EBITDA margin del 18,2%. Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 5,60 milioni di euro (CAGR FY21 - FY25 del 40,4%) nel 2025, con EBITDA pari a 2,50 milioni di euro (corrispondente a un EBITDA margin del 44,6%), in crescita rispetto a 0,20 milioni di euro del 2021 (corrispondente ad un EBITDA margin del 13,9%).