Crowdfunding BPER, tutti i progetti saranno cofinanziati dalla Banca

(Teleborsa) - Tutti i progetti selezionati nell'ambito del bando di", lanciato da BPER Banca per sostenere iniziative di natura educativa e sociale proposte dalle realtà dele rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni, hanno raggiunto il loro obiettivo. Le 5 associazioni hanno infatti raccolto il 30% del budget economico prefissato grazie alla rete dei propri sostenitori e potranno così ricevere il contributo da parte di BPER Banca per il restante 70%, fino a un massimo di 15.000 euro ciascuno.Il cofinanziamento della Banca interesserà i progetti dicandidati nel 2022 sul network BPER Banca di Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - raggiungendo realtà attive in diversi territori di presenza dell'Istituto: si va da iniziative legate allo sviluppo dell'e delle relazioni sociali attraverso attività artistiche e artigianali, come nel caso del progetto "Altre direzioni", promosso dalla, che si sviluppa nel territorio di Montemarciano (AN), a progetti volti a combattere la povertà educativa, come "Tu mi fai girarrrr - il virtual tour ecologico di Affori", ideato dall'Associazione Minima Theatralia di Milano.E ancora: a, la campagna "dell'Associazione Prodigio OdV si propone di realizzare un festival del circo all'interno della suggestiva cornice del Monte Bondone e nel pieno rispetto dell'ambiente montano, coinvolgendo attivamente i giovani - alcuni dei quali con disabilità - nell'organizzazione dell'evento. I bambini dai 3 ai 9 anni sono invece i beneficiari del progetto "La BorgoFavola Potentina", promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Latte Amore e Fantasia di Potenza per realizzare un libro illustrato con il coinvolgimento diretto e partecipato dei più piccoli. "G.O giovani In Onda 2.0" è l'iniziativa ideata da Hobbit, Cooperativa Sociale di San Benedetto del Tronto, che coinvolgerà 200 adolescenti dando voce ai loro ideali attraverso la registrazione di podcast dedicati a diversi temi di attualità.La Presidente di BPER Banca,, ha dichiarato: "BPER Banca, vicina al Terzo Settore con numerose azioni di natura benefica e commerciale, attraverso il crowdfunding intende riconoscere la funzione sociale delle realtà non profit impegnate per lo sviluppo di attività di interesse generale finalizzate al bene comune. Anche i progetti di questa edizione de Il futuro a portata di mano hanno un importante valore per i territori, non vediamo l'ora di vedere le associazioni al lavoro per realizzare gli obiettivi di sostenibilità indicati".