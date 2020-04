Crollo ponte fiume Magra, Procura iscrive 17 persone nel registro degli indagati

(Teleborsa) - Sono 17 gli indagati per il crollo del Ponte su fiume Magra ad Aulla accaduto l'8 aprile scorso. La Procura di Massa, nell'ambito dell'inchiesta, ha iscritto nel registro degli indagati 17 persone.



La Procura ha anche chiesto al gip di effettuare un incidente probatorio per determinare la causa del crollo e la nomina di un perito per delineare i profili di responsabilità. L'ipotesi di reato al momento è disastro colposo. © RIPRODUZIONE RISERVATA