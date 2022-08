Crollo Bed Bath & Beyond trascina al ribasso le altre meme stock

(Teleborsa) - La seconda seduta con un crollo verticale per Bed Bath & Beyond, catena statunitense di prodotti per la casa, spinge al ribasso anche gli altri titoli "meme stock". Le azioni dell'azienda statunitense, il cui valore era più che quadruplicato nelle ultime due settimane, hanno subito una brusca correzioni dopo che Ryan Cohen ha rivelato di aver venduto la sua partecipazione del 9,8%. Il co-fondatore di Chewy e presidente di GameStop aveva acquisito a marzo una quota rilevante per spingere la società a esplorare alternative strategiche, inclusa una potenziale vendita.

Con l'espressione "meme stock mania" si fa riferimento al periodo di inizio 2021 in cui GameStop, AMC Entertainment e altre società sono state spinte a rialzi a tre cifre dagli acquisti di investitori retail che si coordinavano online. Nell'ultimo anno e mezzo questi titoli hanno poi attraversato altre fasi di alta speculazione, rimanendo nei radar dei piccoli trader che usano social come Reddit e Twitter per scambiarsi informazioni.

Peggiora la performance di Bed Bath & Beyond, con un ribasso del 40,22%, portandosi a 11,09. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 10,36 e successiva 9,64. Resistenza a 11,98.

Seduta negativa per Gamestop, che si posiziona a 34,84 con una discesa dell'8,15%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 34,15 e successiva a 33,45. Resistenza a 38,13.

In discesa Amc Entertainment Holdings, che si attesta a 17,91, con un calo del 7,15%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 17,53 e successiva a 17,16. Resistenza a 18,62.

In discesa Vinco Ventures, che si attesta a 1,095, con un calo del 24,48%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1 e successiva a 0,905. Resistenza a 1,26.

(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)