Crollano i mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, dopo l'invasione russa in Ucraina nella notte. Fin qui la seduta è stata caratterizzata da diversi titoli sospesi o che non sono riusciti a fare prezzo in avvio, anche se gli investitori attendono maggiore chiarezza sulle risposte dell'Occidente e i volumi non sono così elevati come ci si aspetterebbe da una seduta con così pesanti ribassi. "Con l'invasione dell'Ucraina delle truppe russe, si possono aspettare sanzioni molto più dure. Un problema di chiarezza sorgerebbe se si verificasse una guerra economica ibrida progettata per generare un cambio di regime verso un governo pro-Mosca senza truppe - ha commentato Tim Love, Investment Director responsabile delle strategie azionarie dei paesi emergenti di GAM Investments - Ci aspettiamo che la risposta occidentale sia divisa in questo scenario, ma in generale sarebbe più intensa se si verificasse prima delle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti nel novembre 2022".



Sessione negativa per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,81%. Forte rialzo per l'oro, che segna un guadagno del 2,39%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 7,31%.



In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +172 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,86%.



Tra i mercati del Vecchio Continente tonfo di Francoforte, che mostra una caduta del 3,80%, lettera su Londra, che registra un importante calo del 2,72%, e scende Parigi, con un ribasso del 3,77%.



Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 3,85%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 27.195 punti, in forte calo del 3,79%.



In netto peggioramento il FTSE Italia Mid Cap (-3,18%); come pure, pessimo il FTSE Italia Star (-2,83%).



Una giornata negativa per Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.



Le peggiori performance si registrano su Unicredit, che ottiene -8,12%.



Crolla Pirelli, con una flessione dell'8,07%.



Vendite a piene mani su Buzzi Unicem, che soffre un decremento del 7,24%.



Spicca la prestazione negativa di Intesa Sanpaolo, che scende del 7,00%.



Unica maglia rosa tra i titoli del FTSE MidCap, ERG raggiunge un +0,76%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sanlorenzo, che prosegue le contrattazioni a -6,89%.



Pessima performance per Unieuro, che registra un ribasso del 6,85%.



Sessione nera per Tod's, che lascia sul tappeto una perdita del 6,16%.



In perdita Tinexta, che scende del 6,00%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Giovedì 24/02/2022

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100 punti; preced. 99 punti)

10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 2,4%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 248K unità)

14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 7%; preced. 2,3%)

16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 11,9%).