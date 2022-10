Crolla Snap dopo conti e guidance

(Teleborsa) - A picco Snap, che presenta un pessimo -31,6% dopo aver annunciato un rallentamento della crescita dei ricavi nel terzo trimestre e non ha fornito la guidance."In questo trimestre abbiamo preso provvedimenti per concentrare ulteriormente la nostra attività sulle nostre tre priorità strategiche: far crescere la nostra comunità e approfondire il loro coinvolgimento con i nostri prodotti, riaccelerare e diversificare la nostra crescita dei ricavi e investire nella realtà aumentata - ha affermato il CEO Evan Spiegel - La crescita della nostra community a 363 milioni di utenti attivi giornalieri, con un aumento del 19% anno su anno, continua ad ampliare le nostre opportunità a lungo termine mentre navighiamo in questo contesto macroeconomico volatile".Lo scenario su base settimanale di Snap rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Snap restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 7,09 USD. La resistenza più immediata è stimata a 7,91. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 8,73, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.