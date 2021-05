5 Maggio 2021

(Teleborsa) - Affonda Peloton Interactive con i prezzi allineati a 84,86 per una discesa del 12,25%. La società era stata una delle grandi vincitrici della pandemia grazie alle vendite della sua cyclette con allenatore virtuale e la possibilità di partecipare ad allenamenti di gruppo in streaming. Oggi però, in un comunicato congiunto con la Consumer Product Safety Commission, ha annunciato il richiamo dei prodotti Tread and Tread+.

I consumatori che hanno acquistato uno dei tapis roulant dovrebbero smettere immediatamente di usarlo e contattare Peloton per un rimborso completo, viene indicato nel comunicato. "La decisione di ritirare entrambi i prodotti è stata la cosa giusta da fare per i membri di Peloton e le loro famiglie - ha detto il CEO John Foley - Voglio essere chiaro, Peloton ha commesso un errore nella risposta iniziale alle richieste della Consumer Product Safety Commission".

La società aveva descritto la raccomandazione di smettere di usare il tapis roulant Tread+ se sono presenti bambini piccoli o animali domestici nei dintorni da parte del CPSC come "imprecisa e fuorviante". Oggi Peloton ha ammesso di essere stata costretta a richiamare i suoi prodotti dopo la morte di un bambino e altri 70 incidenti.

Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 77,92 e successiva a quota 70,98. Resistenza a 95,3.

(Foto: © Nupean Pruprong / 123RF)